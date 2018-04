Soudy, policejní výslechy, návštěvy psychologa, to vše musí absolvovat týraná žena, když se rozhodne odejít od násilníka. Úřednické martyrium může trvat také několik let. Nemálo žen proto odchod od násilníka vzdá a trpí stejně dál. Celý článek Odejít od násilníka? Pro týrané ženy to bývá martyrium»