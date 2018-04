mšv, Novinky

O’Connorová v sérii emailů expříteli napsala, že dostala v zahraničí otravu krve a jejím následkem musela podstoupit amputaci tří končetin. Potřebuje proto peníze na léčebné výlohy a letenku domů. Nejprve to bylo 1000 liber, za další dva týdny ji Wilton poslal 1500. Později ji pravidelně posílal část peněz ze své penze, aby zaplatil zdravotní péči, jídlo i bydlení. Za celou dobu se spolu při tom ani jednou nesetkali, to žena odmítala.

V roce 2016 ale celá lež praskla, když si Wilton prohlížel seznamku a na O’Connorovou narazil. To už ale ženě během 201 bankovních převodů poslal 49 225 liber, v přepočtu přes 1,43 miliónu korun. Oznámil proto podvod na policii.

Využila jeho citů



Žena celou věc popřela a vymyslela si vlastní verzi. S Wiltonem se prý začala stýkat, když se mu rozpadlo manželství. Jednoho dne se zjevil na jejím prahu, řekl jí, že ji šíleně miluje a chce se nastěhovat. To mu žena měla umožnit, ačkoli jejich vztah se nenesl v sexuální rovině. O peníze si prý neříkala, ty jí Wilton sám posílal a odmítal si je nechat vrátit. Amputace si poté vymyslela, aby o ní Wilton ztratil zájem a dal jí pokoj.

Této verzi ovšem soud i díky důkazům neuvěřil. „Byla to velmi propracovaná síť lží. Zaslepila jste ho něčím, co by možná pozorovateli zvenčí připadalo očividné. Využila jste citů, které k vám choval,“ uvedla soudkyně Eleri Reesová. „Lži byly komplikovanější, abyste z něj vymámila stále větší obnosy peněz, díky čemuž pan Wilton utrpěl velkou finanční ztrátu,“ dodala. Žena byla odsouzena na tři roky.