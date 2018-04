Veverku údajně zasáhl elektrický proud, načež zůstala nehybně ležet na zemi. Skupinka Kolumbijců ji však zvedla, položila na sedadlo mopedu a jeden z mužů zahájil resuscitaci.

Incredible moment, Red Squirrel🐿️🐿️🐿️ is brought back to life with CPR

Na záběrech je vidět, jak hlodavec nehybně leží na zádech, zatímco jeden ze zachránců jí opatrně masíruje v oblasti hrudi. Po určité době se veverce rozbuší srdce a zvíře pomalu nabírá vědomí.

