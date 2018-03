sl, Novinky

Když Šan-šanová na malé roztomilé stvoření narazila, byla si jistá, že jde o štěně, které ztratilo matku. Společně se svou rodinou se tak rozhodla, že se o něj postará. „Choval se jako malý pejsek. Ať jsme šli kamkoliv, neustále nás následoval,“ svěřila se agentuře AP Číňanka.

Postupem času však medvěd rostl a členové rodiny začali zjišťovat, že je něco špatně. Po určité době si tak konečně uvědomili, že jejich domácím mazlíčkem není pes, nýbrž divoká šelma - medvěd ušatý.

Zoologické zahrady ho nechtěly

Náhle proto začali mít strach, že by jim zvíře mohlo ublížit, a raději ho umístili do klece. Mezitím oslovovali zoologické zahrady, zda by si medvěda nechtěly vzít k sobě. Žádná ze zoo však neprojevila zájem, neboť rodina nevlastnila potřebné oficiální dokumenty.

Nakonec se na nebohé zvíře přece jenom obrátilo štěstí, když otec Šan-šanové narazil na leták s kampaní na ochranu zvířat ve volné přírodě. Ihned zavolal lesní správě, která si pro medvěda přišla a v nejbližší době se mu pokusí pomoct s návratem do jeho přirozeného prostředí.

„Stal se součástí rodiny. Jsme si ale vědomi toho, že jde o divoké zvíře, které by mělo být navráceno do přírody. Nejprve jsme se báli, že by se o sebe nedokázal postarat. Nyní se ho však ujala lesní správa, která mu s tím pomůže,“ uzavřela Šan-šanová.