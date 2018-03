Rodiče dítěte se údajně domnívali, že doma sleduje televizi. Holčičce se však podařilo dostat se ven a vzdálit se od domova asi sto metrů. V nočních hodinách tak byla na ulici úplně sama.

Zrovna se chystala přejít přes rušnou silnici, když ji z auta zahlédla dvojice tamních hasičů. Oba okamžitě vyskočili z vozidla a dítě popadli do náručí.

Firefighters have come to the rescue of a wandering toddler trying to cross a busy Melbourne intersection. https://t.co/jX3wpQzDC9 #7News pic.twitter.com/GxWXcetol3