nšt, Novinky

„Návštěvníci si v tomto muzeu mohou vyzkoušet postupy, které Karel Zeman používal ve svých filmech. To jsou hlavně optické triky, kdy Karel Zeman využíval takzvaných dokreslovaček, nebo představovaček, jak on tomu říkal, kdy před kameru umístil kulisu nebo namalovanou desku, která vlastně vytvářela úplně jiné prostředí, fantaskní prostředí, které nemohl v reálu natočit,“ představil muzeum Ondřej Beránek, ředitel muzea.

Muzeum se nachází na Malé Straně poblíž Karlova Mostu. Otevřeno bylo 6. října 2012. V posledních měsících bylo rozšířeno o nové prostory.

Muzeum mapuje režisérovu celoživotní tvorbu.

FOTO: Novinky

„My jsme teď trošku obměnili expozici Barona Prášila, kde jsme do té hlavní místnosti umístili nový trik, což je let na bájném Pegasovi, kde si návštěvníci mohou vstoupit do trikové scény a díky právě té optické kompozici to potom vypadá, že letí vesmírem na Pegasovi,“ popsal jedno z rozšíření Ondřej Beránek.

Tvorba Karla Zemana byla na svou dobu nadčasová a umožňovala zachytit fantaskní světy, které by jinak nemohl natočit. Režisérův typ animace, triky a práci s loutkami si mohou návštěvníci v muzeu vyzkoušet sami. Mezi jednotlivými kulisami mohou pořídit fotografie jako například na létajícím stroji, který lze ovládat. Focení je zde povoleno a tvůrci muzea přímo doporučeno. Nachází se zde i mnoho pohyblivých instalací, optických triků a originálních filmových kostýmů, muzeum tak nabízí mnoho zábavy i pro rodiny s dětmi.

Expozice je věnována především Zemanovým nejzásadnějším filmům.

FOTO: Novinky

„Jsou tu představeny úplně všechny filmy, které Karel Zeman udělal nějakým způsobem. My máme na obrazovkách takové krátké trailery i ukázky z filmů, ale věnujeme se hlavně třem filmům, asi těm nejznámějším, a to je Cesta do pravěku, Vynález zkázy a Baron Prášil,“ doplnil pan Beránek.