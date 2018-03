Nahrávka může možná vypadat komicky (alespoň přihlížející to královsky pobavilo), naučit zvíře škodlivému návyku ale moc vtipné není. Dvaadvacetiletý samec Odon je podle způsobu, jakým se cigarety zhostil, zvyklý kouřit dlouho.

Indonésie má jeden z největších podílů kuřáků ve společnosti na světě, na štíru je i s ochranou zvířat. „Téměř všechny zoologické zahrady jsou v ubohém stavu – od klecí, krmení až po zdraví zvířat,“ uvedl pro BBC Marison Guciano, zakladatel indonéské Společnosti na ochranu zvířat.

Zoologická zahrada v Bandungu ležícím zhruba 120 kilometrů od Jakarty se nařčení z toho, že by svá zvířata nedostatečně chránila, brání. „Máme tam ceduli,“ prohlásil mluvčí zoo jménem Sulhan.

Zahrada smrti

Guciano je přesvědčen, že přestupek spáchal návštěvník, zoologickou zahradu ale obviňuje z toho, že „nevěnuje žádnou pozornost kontrole a výchově návštěvníků“. Ostatně není to poprvé, co se zoologická zahrada v Bandungu dostala do problémů.

V roce 2016 byla dočasně uzavřena poté, co na těle uhynulého slona byly nalezeny četné podlitiny a rány. Na počátku roku 2017 upozornili aktivisté na žalostný stav medvědů trpících podvýživou.

Medvědi v bandungské zoo žebrají o jídlo.

FOTO: Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group

Elektronická petice, kterou podepsalo už přes milión lidí, nazývá bandungskou zoo „zahradou smrti“ a žádá její uzavření.