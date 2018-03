Staré láhve si manželé všimli při pravidelné procházce na pláži. Nejprve si mysleli, že to není nic víc než odpad, který moře vyplavilo, pak ale jejich pozornost upoutal styl písma vyraženého ve skle, odlišný od toho, jaký je k vidění dnes.

„Vypadalo to jako pěkná hodně stará láhev a mě napadlo, že by se mohla dobře vyjímat na poličce,“ sdělila Tonya Illmanová australskému zpravodajskému serveru ABC. Jenže z obyčejného suvenýru se vyklubal o něco větší poklad.

Oldest-known message in a bottle found on WA beach, 132 years after being tossed overboard in Indian Ocean https://t.co/NLysFAdqpC #messageinabottle (Pic: Kym Illman) pic.twitter.com/PTJ9BuSZnl — ABC Perth (@abcperth) 6. března 2018

Láhev od ginu totiž obsahovala vzkaz z roku 1886, jehož pravost nyní potvrdili pracovníci Západního Australského muzea. Podle pracovníka muzea Rosse Andersona byla láhev vyhozena přes palubu německé plachetnice Paula zhruba 950 kilometrů od australského pobřeží.

Vzkaz byl součástí dlouholetého německého experimentu, který si kladl za cíl zmapovat mořské proudy. Během šedesáti devíti let německé lodě naházely do vod oceánu na tisíce láhví.

A Perth family has apparently found the world's oldest known message in a bottle, almost 132 years after it was thrown into the sea https://t.co/BnqNHQ53iD pic.twitter.com/zXvKPmoMjl — Massimo (@Rainmaker1973) 6. března 2018

Na vzkazu bylo uvedeno datum, kdy byla láhev vhozena do moře, a dále název a poloha lodě a jméno jejího kapitána. Vzkaz je zakončen prosbou, zda by nálezce mohl láhev dopravit na Německou námořní observatoř v Hamburku či na nejbližší německý konzulát.

Dosud nalezeny stovky láhví



Z německého experimentu bylo doposud nalezeno 662 láhví, ovšem poslední byla nalezena v roce 1934.

Nález láhve 132 let poté, co byla vhozena do moře, dělá ze zprávy nejstarší dochovaný vzkaz v láhvi. Doposud nejstarší vzkaz byl nalezen v roce 2015 v Německu a pocházel z roku 1906. Jednalo se o podobný experiment, jenže prováděný anglickým výzkumníkem Georgem Parkerem Bidderem.

Plachetnice Paula

Pokusy s plovoucími vzkazy jsou známé už od dob antického Řecka, kdy je k určení proudů používal filozof Theofrastos. S rozvojem námořní přepravy se tyto pokusy ve snaze určit mořské proudy obrovsky rozmohly.

Dnes se podobné experimenty používají zejména k určení pohybu odpadků či invazivních biologických druhů. Místo láhví jsou ale používány šetrné materiály, které mají omezenou životnost a časem se rozloží.