Bouře Emma, která do Irska přinesla neobvyklou sněhovou nadílku, paralyzovala velkou část země. Z toho důvodu byl Lidl na předměstí Dublinu na několik dní uzavřen. Toho početný gang zlodějů využil. Několik obyvatel rabování supermarketu přihlíželo, a tak informovali policii, která však nebyla kvůli sněhu schopna dorazit dříve. „Supermarket na Fortunestown Lane byl značně poškozen, stejně i jeho okolí,“ uvedla policie ve zprávě.

Looters use a stolen digger to smash into a Lidl supermarket near Dublin, causing the building to collapsehttps://t.co/Rl7fE9TVJX pic.twitter.com/oKrjm4TVXF