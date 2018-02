Pět miliónů dolarů. Tolik nyní stojí půlminuta vysílacího času během finále Super Bowlu, které proběhlo v noci z neděle na pondělí středoevropského času. V přepočtu zhruba 101 miliónů korun neváhají ty největší firmy utratit proto, aby byly vidět. Během nejsledovanějšího televizního pořadu (pouze v roce 1983 finále Super Bowlu překonal poslední díl seriálu M*A*S*H) něco přes dvacet procent času tvoří reklamy.

To v přepočtu znamená něco kolem padesáti minut reklam a někteří se na ně těší víc než na samotnou hru. Oproti minulým ročníkům se letos společnosti držely docela při zemi. Ty tam jsou bláznivé šoty, které sdílel celý internet. Přesto se mezi reklamami najdou kousky, které stojí za to vidět. Tohle jsou ty nejzajímavější, které byly během letošního finále vysílány.

Všechny vaše reklamy jsou o našem produktu

David Harbour je svých 42 letech vycházející hvězda. Zazářil zejména v seriálu Stranger Things a bude příštím představitelem komiksového Hellboye. Nyní svou tvář a smysl pro humor propůjčil zřejmě nejvtipnější i nejdůvtipnější reklamě letošního Super Bowlu.

Prací prášek v televizi je většinou synonymem nudy. Ale všimli jste si, že ve většině reklam všichni nosí čistě vyprané šaty?

Video

Reklama na Old Spice? Ne, Tide.

Ultimátní raperský souboj

Dva potravinářští giganti přicházeli rok co rok s velice úspěšnými, vtipnými a bizarními reklamami. Letošní rok se spojili a využili popularitu seriálu Hry o trůny, jehož knižní předloha má podtitul Píseň ledu a ohně. A tahle píseň nebo spíš raperský souboj stojí opravdu za to.

Na straně ohnivých tortilla chipsů stojí herec ze Hry o trůny Peter Dinklage s hlasem známého rapera jménem Busta Rhymes. Proti němu nestojí nikdo menší než samotný Morgan Freeman, jehož ústa rapují hlasem neméně legendární raperky Missy Elliot.

Video

Peter Dinklage a Morgan Freeman ve spotu Doritos Blaze vs. Mtn Dew Ice

Neuvěřitelná síla vůle



Japonská automobilka Toyota ve své reklamě představila silný životní příběh kanadské lyžařky Lauren Woolstencroftové, která se narodila s vrozenou vadou končetin. Spot je založený na tom, že šance na zisk zlaté paralympijské medaile se blíží k miliardě ku jedné. Woolstencroftová se však svému hendikepu postavila čelem a během kariéry v alpském lyžování získala celkem osm zlatých medailí.

Video

Automobilka Toyota vsadila na emoce.

Pozor na to, co si přejete

Ve společnosti M&M’s si při tvorbě následující reklamy zřejmě položili otázku: Existuje nějaký známý herec, který vypadá jako naše lentilka? Ano, existuje a jmenuje se Danny DeVito. Legendární herec si ze sebe navíc umí udělat legraci a po zhlédnutí reklamy nám jistě dáte za pravdu, že nikdo jiný by asi lentilku lépe nezahrál.

Video

V reklamě na M&M’s se bonbón promění v Dannyho DeVita.

Návrat do minulosti

Rocková ikona Steven Tyler a vůz Kia Stinger prý mají jedno společné. Oba jsou legendami, tvrdí korejská automobilka. A obě tyto legendy se setkaly v reklamě určené pro letošní Super Bowl a společně dokázaly porazit samotný čas.

Video

Steven Tyler v reklamě na automobil Kia Stinger

Dá se jíst guacamole i s něčím jiným než tortillovými chipsy?

Firma Avocados from Mexico dodává od roku 2007 avokáda do celých Spojených států. Ve své reklamě zdůrazňuje, že avokádo se dá využít mnohými způsoby, a navíc si trochu střílí z problému takzvaného prvního světa. To vše v kulisách utopického světa a se známým seriálovým a filmovým hercem Chrisem Elliottem.

Video

Reklama na avokáda z Mexika se odehrává v obřím skleníku.

Co se stane, když selže technika

V reklamě internetového obchodu Amazon se objevuje řada známých osobností, včetně šéfkuchaře Gordona Ramsayho, herce Anthonyho Hopkinse alias děsivého kanibala Hannibala Lectera nebo zpěvačky Cardi B. Ti ve spotu nahrazují službu Amazon Alexa, která ztratila hlas. Svými nevšedními odpověďmi a instrukcemi tak uživatele v různých situacích uvádějí do rozpaků.

Video

Reklama na Alexu je plná známých osobností.