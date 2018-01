Když Turner pocházející z amerického města Bridgeport v roce 2013 podstoupil prostatektomii, tedy odstranění prostaty, netušil, že je něco v nepořádku. To zjistil až po čtyřech letech během vyšetření magnetickou rezonancí, které absolvoval kvůli jiným zdravotním potížím.

Magnetická rezonance je pro pacienty, kteří mají v těle přítomné kovové předměty, kvůli vedlejším účinkům velmi nebezpečná. Ty se totiž mohou zahřát a způsobit člověku velkou bolest.

Veteran had a scalpel in his body for almost four years, lawsuit says: An Army veteran who says someone left a scalpel inside him after surgery is suing a Connecticut Veterans Affairs hospital. Bridgeport resident Glenford Turner says the scalpel was… https://t.co/8HxmSCAEc6 pic.twitter.com/7TTxL4vksV