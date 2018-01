Uplynulých 15 let strávil Širaj v ústraní ve snaze vyhnout se pozornosti mužů zákona. Dařilo se mu to dobře až do loňského srpna. Širaj utekl do Thajska a dokonce se tu oženil. Jenže na konci léta si někdo všiml jeho impozantního tetování a fotku potetovaného starce umístil na Facebook.

Fotografie, která přivedla japonské policisty na stopu

Fotografie byla sdílelo více než deset tisíc lidí a nakonec neunikla ani očím kriminalistů v Japonsku. Výrazné tetování je totiž charakteristické pro členy Jakuzy, každý člen ho má navíc specifické, což dost usnadňuje identifikaci.

Dalším poznávacím znamením Jakuzy je useknutý malíček. I Širajovi chyběl.

FOTO: Profimedia.cz

Policisté muže začali sledovat a nyní požádali o jeho zatčení. Širaj nejprve bude čelit obvinění za nelegální vstup do země a posléze bude předán japonským úřadům. V zemi vycházejícího slunce je totiž spolu z dalšími stíhán za 15 let starou vraždu muže jménem Kazuhiko Otobe.

Oba muži vedli znepřátelené frakce klanu Jamaguči-gumi, největšího syndikátu Jakuzy. Podle úřadů na území Japonska operuje na 22 zločinných organizací, které dohromady mají více než 20 000 členů. Třetinu z nich pak tvoří členové syndikátů Jamaguči-Gumi, Sumijoši-kai a Inagawa-kai. Všechny tři společně vládnou japonskému podsvětí.