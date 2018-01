Dojemný moment zachytila kamera během ultrazvukového vyšetření v 28. týdnu těhotenství. Na záběrech je viditelné, jak plod otáčí hlavu na své rodiče a svou malou rukou na ně mává.

Manželský pár byl v šoku, když si konání potomka všiml. „Ležela jsem na boku, takže jsem tam toho moc neviděla. Stuart ale náhle vykřikl, že viděl, jak na nás mává. Požádali jsme proto lékařku, aby video přetočila,“ řekla agentuře AP Bearleyová.

„Naštěstí ten moment zachytila a jakmile jsme se podívali znovu, bylo to jasné. Nejenom, že mával, ale také se na nás otočil. Bylo to opravdu krásné, očividně to bude šoumen, který si žádá velkou pozornost,“ dodala.

„Ošetřující lékařka nám sdělila, že nikdy nic podobného neviděla. Video jsme už ukazovali spoustě lidí a reakce byly rozdílné. Půlce z nich to přišlo roztomilé a druhé půlce naopak velmi děsivé,“ uzavřel Bearley.