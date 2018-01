Počůrejte náš reklamní leták a dostanete slevu, vyzývá zákazníky IKEA

Švédská nábytkářská firma IKEA zaujmula nevšedním reklamním videem. Svým zákazníkům v něm sděluje, že pokud chtějí slevu na dětskou postýlku, postačí jednoduše pomočit její reklamní leták. Má to ale háček, sleva se totiž po nanesení moči do vyznačeného pole v letáku objeví pouze těhotným matkám, píše zpravodajský server The Local.