Teplota vzduchu v poledne dosahovala osmi stupňů a voda měla o čtyři méně. Zkušení otužilci, kteří v minulých letech plavali i ve Vltavě na hraně zamrznutí, tak letošní podmínky označovali za pohodové. Akce se zúčastnilo 30 mužů a sedm žen.

Ve vodě se plavci pohybovali bez viditelných potíží a ani poté, co z ní vylezli, nebyly na nich kromě mírné husí kůže vidět větší známky nepohodlí. "Bylo to hezké, ale ještě hezčí by bylo, kdyby bylo po kolena sněhu. Ale jsme spokojeni, co přišlo, to bereme," řekl předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek.

Na řeku kousek od Karlova mostu plavce dopravily dvě lodě společnosti Pražské Benátky. Do řeky otužilci naskákali v místě, kde bylo do řeky svrženo tělo svatého Jana Nepomuckého, patrona plavců a loďařů. Kolem obou větších plavidel kroužily také tři menší čluny plné novinářů a fotografů.

Otužilecké plavání má v Česku dlouhou tradici

Na závěr akce Komárek jako jeden ze Tří králů napsal nad vstup do Muzea Karlova mostu křídou tradiční tříkrálové požehnání K+M+B, které znázorňuje latinské "Christus mansionem benedicat", česky "Kristus ať obydlí žehná".

Akce se podle účastníků může zúčastnit kdokoliv, je však nutné mít zdravé srdce a bez tréninku se to neobejde. Podle Komárka však stačí půl roku nebo rok pravidelného plavání a člověk si může dovolit zaplavat si v řece i v tuhé zimě.

Otužilecké plavání má v Česku dlouhou tradici. Nejznámější je Memoriál Alfreda Nikodéma, který se plave o druhém svátku vánočním. Loni se konal 71. ročník, kterého se zúčastnilo 369 plavců. Podobné akce se konaly na přelomu roku i v dalších městech.