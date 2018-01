Mnoho návštěvníků tento úkaz považuje za záhadný, lidi povětšinou fascinuje téměř dokonalý kruhový tvar, který na první pohled nemohl v přírodě vzniknout. Jenže točící se pravidelné ledové kruhy se v přírodě objevují, byť ty velké jsou skutečně ojedinělé.

Dlouho vědci nemohli přijít na to, proč se vlastně ledové kotouče točí. Mělo se za to, že led roztáčí říční proudy, to však není tak úplně pravda. Pokusy, které v roce 2016 provedli vědci z univerzity v belgickém Lutychu, potvrdily, že se ledové kruhy roztáčejí i v absolutně stojaté vodě.

Speciální vlastnosti vody



Za vším vězí ne zrovna standardní chování vody. U většiny látek platí, že čím jsou chladnější, tím jsou také hustší. U vody to ale platí jen do té doby, než se změní v led. Led má hustotu menší, a proto také na vodě plave. Hustota vody je ve skutečnosti největší při teplotě jen pár stupňů nad nulou.

V okamžiku, kdy led začíná tát, uvolňuje se z něj voda, která je chladnější než okolní voda řeky a tudíž i hustší. Začne proto klesat, a tak vzniká proud, který se za příhodných podmínek začne točit. Proudy pak mohou svou silou vyrvat ze zamrzlé řeky kus ledu, který je třením nakonec vyhlazen do kulatého tvaru.

Ledový kolotoč se dá vyrobit i uměle



Ve většině případů mají takovéto disky na hladinách řek ne víc než patnáct centimetrů, jednou za čas se však vytvoří obrovský kruh, který pak fascinuje svým pomalým majestátním pohybem.

Komu se ale nechce čekat na to, až - a zda vůbec - se sejdou vhodné přírodní podmínky, může si rotující ledový kolotoč vyrobit za pomoci motorových pil a motoru pro lodě. Nápad původně vznikl ve Finsku, ale před rokem byl realizován i u nás. [celá zpráva]