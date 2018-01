Taxíkem projel tři státy, platit ale nechtěl

Podnapilý muž nastoupil na Silvestra v dánské metropoli Kodani do vozu taxi a po půlnoci na Nový rok z něj vystoupil o 600 kilometrů dál – před svým domem v Oslu. Třebaže projel tři skandinávské země, platit se mu nechtělo a po příjezdu se vytratil. Napsal to zpravodajský server The Local.