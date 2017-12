Čtyřiačtyřicetiletý Sachiwa pracoval téměř dva roky po celé zemi a nebyl tak v kontaktu s rodinou. Když se proto vrátil zpět, nestačil se divit, co mu doma tvrdí. „Byl jsem tak zmatený. Matka mi řekla, že jsem zemřel, tak jak jsem se mohl vrátit? Vůbec nic jsem nechápal,“ cituje portál Thajce.

Zápletka je ovšem v tom, že domnělá mrtvola Sakorna Sachiwy vůbec nepatřila jemu. Policie ji našla v jistém bytě v Bangkoku a jelikož u sebe měla Sachiwův občanský průkaz, ani chvíli nepochybovala, že by to byl někdo jiný. Zavolala tedy rodině, aby přijela do hlavního města tělo identifikovat. Ta už tehdy měla ohledně svého příbuzného pochybnosti, protože mrtvola měla všechny zuby a Sakornovi mělo pár předních chybět.

Případ se zdál být uzavřen, rodina se rozhodla, že tělo podstoupí kremaci, náležité buddhistické obřady a proběhne pohřeb. Uplynulo půl roku a Sakorn stál najednou na prahu domu živý. Matka prý musela jít za staršími z vesnice, aby jí potvrdili, že se skutečně jedná o jejího syna.

Sachiwa se následně musel vydat na úřad, aby vysvětlil, že došlo k omylu, že mu jeho občanský průkaz byl zcizen jedním kolegou a že tedy ve skutečnosti vůbec není mrtvý. Napravit chybu zřejmě zabere pár týdnů. Thajec se ale může cítit šťastný - málokomu se povede takto utéct hrobníkovi z lopaty.