Incidenty, při nichž uznávaný chirurg označkoval orgány svých pacientů, se odehrály 9. února a 21. srpna roku 2013 a v obou případech se jednalo o transplantaci jater.

K podpisům prý použil argonový laser, jenž se při transplantacích běžně využívá k zástavě krvácení. Obě operace byly naštěstí úspěšné a podpis neměl na funkci jater žádný vliv, po čase dokonce zcela zmizel.

Simon Bramhall přichází k soudu v anglickém Birminghamu.

FOTO: Profimedia.cz

Iniciál si ale všimli jeho kolegové na sále, což vedlo k následnému vyšetřování. Bramhall tehdy podal rezignaci a uznal, že pochybil. Soudce mu u středečního líčení povolil propuštění na kauci. Konečný rozsudek by si měl vyslechnout 12. ledna příštího roku.

Zneužil důvěry pacientů



Žalobkyně Elizabeth Reidová uvedla, že Bramhall zneužil důvěry svých pacientů. „Označování jater jeho pacientů bylo zcela zbytečné a je evidentní, že to prováděl záměrně,“ řekla.

S verdiktem soudu však nesouhlasí jedna z jeho bývalých pacientek Tracy Scrivenová. „Je to opravdu něco tak hrozného? Kdyby to udělal mně, bylo mi mně to jedno. Ten muž mi zachránil život,“ svěřila se.