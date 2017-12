Ectopia cordis je velmi vzácná porucha, která postihne zhruba osm novorozeňat z miliónu. Ačkoli lékaři, kteří tuto vadu identifikovali už během těhotenství, doporučovali jednatřicetileté Naomi Findlayové potrat, ona se rozhodla, že své dítě donosí.

Rodiče však byli upozorněni, že porucha může dítěti způsobit chromozomální abnormality a že je jen velmi málo pravděpodobné, že se porodu vůbec dožije.

#news Baby born with her heart growing OUTSIDE of her chest - Vanellope Hope Wilkins was due to be delivered on Christmas Eve before a rare condition meant she had to be born prematurely by c-section in November at Leicester's Glenfield Hospital. https://t.co/2AsD02Pqbz