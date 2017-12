V sobotu 2. prosince se trojice přátel — Caro, Magdalena a Kamil — vypravila na procházku se psy do lesa u vesnice Borówiec nedaleko Poznaně. „Procházeli jsme se, klábosili a náhle jsme uviděli něco žlutého,“ popsala listu Gazeta Wyborcza momenty nálezu Magdalena.

Byly to tři balónky, ke kterým byl připevněn dopis, lehce promočený, ale stále dobře čitelný. Autorem byl jistý Tomáš Slavík z České republiky. „Milý Ježíšku, chci, aby tyto Vánoce byly nezapomenutelné,“ píše chlapec v úvodu svého přání, které ještě patřičně dozdobil obrázkem betléma a nakreslenými barevnými dárky.

Kolik je autorovi dopisu let, není jasné, ale podle stylu písma nálezci soudí, že by mu mohlo být něco mezi sedmi a 12 roky. Tomášovo přání by teď chtěli splnit a opravdu mu udělat Vánoce nezapomenutelné, jenže Tomáš pochopitelně nepřipojil k dopisu svou adresu — Ježíšek takové detaily přece nepotřebuje.

Jednou už to vyšlo



Jenže Caro s Kamilem a Magdalenou ano. Proto zprávu o svém nálezu sdíleli na sociálních sítích a Caro navíc podle serveru TVN24.pl kontaktovala české velvyslanectví v Polsku a polské v Česku. Zprávu pak šíří polská i česká média.

Není to poprvé, co se podobné přání zatoulalo za hranice k našim severním sousedům. Před třemi roky našel podobný dopis Zbigniew Stawiarski z Čenstochové. [celá zpráva]

Autorku tehdejšího dopisu Elišku se nakonec nalézt podařilo a na Štědrý den jí přijel předat dárky zástupce polské velvyslankyně v ČR. Možná bude mít i tento příběh dobrý konec.