Video natočil Kenny Melendez, který nejprve v ranních hodinách spatřil něco, co popsal jako pohybující se stín. Tušil, že by to mohl být žralok tygří, protože si všiml nápadných pruhů na jeho těle, to však mohl potvrdit až poté, co pomocí svého dronu pořídil záznam.

Dramatické záběry ukazují, jak dvou až třímetrový žralok tygří proplouvá kolem několika lidí, kteří se koupou jen kousek od břehu. Zdá se, že plavce přítomnost predátora nijak nevystrašila, je však pravděpodobné, že si ho vůbec nevšimli.

Podle odborníků představuje žralok tygří pro člověka reálnou hrozbu. „Jejich potravou jsou želvy, delfíni či jiné druhy žraloků. Vidět žraloka tygřího poblíž lidí je však přinejmenším alarmující,“ řekl televizní stanici WTSP odborník na žraloky Bob Hueter.