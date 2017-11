„Večeře na Den díkuvzdání se koná u mě ve tři hodiny odpoledne. Ozvi se, jestli se zúčastníš. Doufám, že se sejdeme všichni,“ zněla minulý rok v listopadu textová zpráva, kterou Denchová hromadně rozesílala svým příbuzným.

V jednom z čísel se však zmýlila, zpráva totiž místo jejímu vnukovi tehdy přišla sedmnáctiletému Jamalu Hintonovi z nedalekého města Tempe, kterého do té doby nikdy neviděla.

Po výměně několika zpráv bylo jasné, že jde o omyl, mladík se však ze srandy zeptal, jestli se i přesto může slavnostní večeře zúčastnit.

„Samozřejmě, to je to, co babičky dělají, musí nakrmit úplně všechny,“ odpověděla pohotově Denchová.

Hinton se proto rozhodl nevšední nabídky využít a cestoval tak na slavnostní sešlost do asi deset kilometrů vzdáleného města Mesa, kde ho pohostila úplně neznámá rodina.

Wanda Dench from Arizona has Thanksgiving dinner with Jamal Hinton she accidentally invited https://t.co/3mFWU48tc3 pic.twitter.com/YsyYnMCNEm — heshin20 (@Heshin20) 25. listopadu 2016

„Nikdy předtím jsem ji neviděl a stejně mě ve svém domě přivítala. Jenom to ukazuje, jak skvělý člověk je. Jsem rád, že jsou na světě stále dobří lidé,“ řekl tehdy serveru ABC15 Hinton.

Pozvánku dostal i letos

Zdá se, že si rodina s Hintonem rozuměla, neboť mladík dostal pozvánku i letos. „Bylo skvělé se se všemi opět potkat. Strašně jsme se smáli a nostalgicky vzpomínali na minulý rok, velmi jsme si to užili,“ svěřila se deníku Arizona Republic Denchová.

Wanda Hence and Jamal Hinton became internet sensations last Thanksgiving when she accidentally invited him -- a total stranger -- to Thanksgiving. https://t.co/Y2oT0veL0c pic.twitter.com/Ft9wlYMsRs — Frank Macek (@frankmacekwkyc) 24. listopadu 2017

„Svět se stává lepším místem, než tomu bývalo dříve. Jsem ohromen, že se lidé nemusí navzájem znát, aby k sobě byli milí,“ uzavřel Hinton.