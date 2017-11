Poslanci by si měli ve středu zvolit předsedu Sněmovny. Jediným kandidátem do čela dolní komory je Radek Vondráček z hnutí ANO. Poslanci také ustavili mandátový a imunitní výbor, za předsedu zvolili Stanislava Grospiče z KSČM. Celý článek ON-LINE: Pojďme makat. Babiš ve Sněmovně vyzval Fialu, ať jde ODS do vlády»