Hetzner je ředitelem neziskové organizace Lutheran Church Charities, pod jejíž záštitou založil v roce 2008 právě projekt se psy, který nazval The K-9 Comfort Dog Ministry. „Začali jsme v srpnu roku 2008. To kouzlo, které mají psi v sobě, vidím od té doby dnes a denně. Mají šestý smysl, díky kterému dokážou vycítit, že lidé trpí. A to je pro tento projekt klíčové,“ svěřil se agentuře AP Hetzner.

Podle něj chce lidem poskytnout lásku, uklidnění a soucit těm, kteří si prošli jakýmkoliv neštěstím. Jezdí do nemocnic, domovů důchodců, na pohřby, slouží také veteránům a rodinám policejních strážníků.

V neděli přijeli psi plnit své poslání do městečka Sutherland Springs v Texasu, kde začátkem listopadu Devin Patrick Kelley vtrhl do baptistického kostela a postřílel tam 26 lidí včetně několika malých dětí. [celá zpráva] „Pojedeme kamkoliv, kde bude možno alespoň malým způsobem pomoci. Lidé se se svým trápením potřebují někomu svěřit a psi jsou k tomu ideální,“ myslí si Hetzner.

Podle něj je na psech něco kouzelného. „Když psa člověk pohladí, sníží se jeho krevní tlak a uvolní se. A když je uvolněný, dokáže mnohém snáze mluvit o tom, čím si prošel. A psi jsou dobří posluchači. Jsou důvěryhodní a nikoho neodsuzují," uzavřel.