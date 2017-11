Snídaně u Tiffanyho je filmová klasika z roku 1961, která vznikla podle stejnojmenné novely Trumana Capoteho. Pojem „snídaně u Tiffanyho“ však nyní nabývá zcela nového významu, neboť luxusní klenotnictví otevřelo svoji úplně první restauraci.

You can now have breakfast at Tiffany at The Blue Box Cafe. Visit our New York flagship store today. #TiffanyEveryDay pic.twitter.com/mWQYAoZtRV