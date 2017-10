Australanka uplavala půl kilometru, aby zachránila pětiletou holčičku z rozbouřeného oceánu

Joella Enderesová byla na procházce na jedné z pláží v australském městě Augusta, když k ní přispěchal vystrašený muž. Požádal ji, aby mu pomohla se záchranou pětileté holčičky na kajaku, kterou silný proud unášel do oceánu. Žena neváhala, skočila do vody a dítě se jí podařilo dostat do bezpečí. Podle deníku Daily Mail musela v rozbouřeném oceánu zdolat půlkilometrovou vzdálenost.