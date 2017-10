Eila Campbellová se agentuře AP svěřila, že nebylo na co čekat. „Uvědomila jsem si, že když to neudělám teď, tak už možná nikdy. Raději tedy teď,“ měla před seskokem z tříkilometrové výšky jasno.

Aby se žena ve vzduchu cítila o něco bezpečněji, rozhodly se ji podpořit vnučka Sarah Schuelkeová s pravnučkou Jess Foxovou, které z letadla rovněž skočily. Všechny však prostřednictvím tandemového seskoku ve spolupráci s instruktorem.

„Byla to jedna z věcí, které si vždycky přála udělat. Nemohla jsem u této výjimečné rodinné události chybět,“ prozradila Schuelkeová.

Campbellová byla ze seskoku nadšená a prohlásila, že do toho půjde znovu. „Všichni si myslí, že jsem trochu šílená, ale na tom přece nezáleží. Bylo to úžasné a neskutečně jsem si to užila, určitě to chci zažít znovu,“ uzavřela.

Babičky si letecké sporty užívají

Zdá se, že letecké sporty jsou u starších lidí čím dál oblíbenější. Téměř sedmdesátiletá Číňanka Li Ťia-sinová se aktivně věnuje motorovému paraglidingu a ve svém okolí si vysloužila přezdívku vznášející se babička.

Podle vlastních slov je minimálně v Asii nejstarší ženou, jež se tomuto sportu věnuje. Rovněž přiznala, že když byla mladá, podobné věci nedělala, a tak si je vynahrazuje ve stáří. [celá zpráva]