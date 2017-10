O záchranu psa se postaraly členky jedné z tamních dobrovolných organizací Angela Handová a Samantha Gagnonová. „Když jsem ho poprvé uviděla, byla jsem v šoku. Varovali nás, že dříve žil s postarším párem, který ho měl sice velmi rád, ale lásku projevoval neustálým podáváním jídla. Proto Buddy vážil téměř 80 kilogramů,“ řekla Handová.

Tehdy na tom byl tak špatně, že měl problémy i s chůzí a neustále mu hrozilo srdeční selhání. Kdyby v zavedeném životním stylu pokračoval, dožil by se podle veterinářů sotva půl roku.

Každý pes může zhubnout

Dočasné opatrovnice proto zahájily hubnoucí proceduru a doufaly, že se Buddyho zdravotní stav brzy zlepší. Postupně mu snižovaly příjem jídla a následně začaly s cvičením. „Nijak jsme ho však nepřetěžovali, když se jeho zdravotní stav zlepšil, bylo vidět, že se snaží sám. Každým dnem byl čím dál aktivnější,“ přiznala Handová.

Buddy vážil 80 kilogramů.

FOTO: Profimedia.cz

„Obezita je u psů velkým problémem. „Pro majitele je někdy těžké dodržovat správné množství krmiva, psi se totiž chovají, jako by měli hlad neustále. Když to však majitelé přeženou, může to skončit podobně. Zhubnout však může jakýkoliv pes, když je mu podávána vhodná strava v přiměřeném množství,“ vysvětlila Handová.

Pro lidi je inspirací

Buddy nakonec zhubl 50 kilogramů a je v perfektní formě. Navíc se ho ujali noví majitelé, kteří poctivě pokračují v nastolené dietě. „Má teď úplně jiný život, každý den chodí na procházky a dělá věci, které předtím nezvládal,“ řekla Handová.

Pes inspiroval ke ztrátě hmotnosti i své nové majitele.

FOTO: Profimedia.cz

Nyní žije v kanadském Winnipegu s Alexem a Valerií Dewarovými. Ve městě se díky svému příběhu stal dokonce celebritou a velké množství lidí, včetně nových majitelů, inspiroval.

„Buddy zcela změnil můj pohled na jídlo. Vždycky jsem chtěl zhubnout a on je nyní mojí velkou inspirací. Když to zvládl on, tak já taky. Od ledna jsem zhubl 17 kilogramů,“ přiznal Alex Dewaro.