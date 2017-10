Osm objektů pro výstavu připravilo osm autorů, mezi nimi právě Antonín Hepnar, jehož raketa je zdobena pro něj zásadními a charakteristickými haptickými vejci a dřevěnou květinou.

„Zamýšlel jsem se nad uložením těla a inspirovala mě sanita, kde se na nosítkách vloží pacient zadní stranou dovnitř,“ usmívá se Hepnar a ukazuje, že odboural víko. Průčelí se pouze oddělá, uvnitř jsou nosítka, na které se zemřelý položí, vloží do rakety a ta se zašroubuje. Podle svých slov chce být Hepnar uložen do rakve v pyžamu.

Místo klasické rakve připomíná tato vesmírnou raketu.

FOTO: Novinky

Podoba rakví se několik staletí nemění, převážně je vyráběna v šestibokém tvaru a udržuje rituál maximálního smutku s hlubokým působením na city pozůstalých.

„Hlavní myšlenka je, aby ta rakev přinášela něco víc. Musí mít vyšší myšlenku, vyšší princip, který by nesl něco ze života zemřelého, aby se to odráželo do zármutku pozůstalých kladně tak, že by se zamysleli nad životem zemřelého, že měl dobrý život. Když se lidé nad tou rakví takhle zamyslí, tak třeba nebudou tolik plakat. Ten zármutek by se tím měl snížit,“ vysvětlil Novinkám výtvarník.

„Půvab na tom designu je, že vznikne nějaká designová věc, někomu poslouží a zaniká. To je klasická ukázka rakve. Účelu posloužila a společně s uživatelem zaniká. Je to zvláštní půvab, pro mnohé špatně pochopitelný, ale i v tom je kouzlo designu,“ zamýšlí se Antonín Hepnar.

Pro vlastence rakev ve tvaru Řípu

Další autor výstavy Ladislav Plíhal vytvořil rakev pro děti, které zemřely před narozením. Tvar papírové loďky je svým způsobem nadějný a nám všem důvěrně známý, připomíná kolébku. „Podle novely zákona už mají i předčasně narozené zemřelé děti právo na důstojný pohřeb,“ vysvětlil designér.

Lodička je vytvořena pro děti, které zemřely před porodem.

FOTO: Novinky

Plíhal má na výstavě ještě jednu rakev, která je určena pro českého vlastence - turistu. Tradiční rakev byla proporčně upravena do podoby designového soklu, z něhož vyrůstá mytický kopec Říp.

Hanuš a Zlata Lamrovi vytvořili rakev pro entomologa ve tvaru kukly. Je to rakev pro vášnivé sběratele a milovníky motýlů. Člověk pohřbený v této rakvi se může zrodit tak jako motýl do nového stádia života, je to prý dokonalá proměna.

Rakev ve tvaru kukly je pro milovníky motýlů.

FOTO: Novinky

Výstava v pražské Galerii 1 potrvá až do konce října.