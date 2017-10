Osmadvacetiletá Keuzekampová s třicetiletým Meeuwisem z Nizozemska oslavovali konec putování napříč Austrálií, během kterého procestovali tisíce kilometrů. Když si v jednom z kempů v odlehlém australském městě ve státě Victoria připíjeli šampaňským, zarazilo je přibližující se kulaté stvoření.

„Mysleli jsme si, že by to mohl být pavouk, ale bylo to obrovské. Tělo to mělo navíc příliš kulaté a ochmýřené. Když jsem se ke stvoření přiblížila, málem mě trefil šlak. Rázem mi bylo jasné, že je to velký pavouk s armádou mláďat na svých zádech. Když se ke mně rozběhl, ihned jsem uskočila, neboť jsem netušila, jestli je nebezpečný. Byla jsem vyděšená, ale zároveň zvědavá, tak jsem udělala pár fotek,“ řekla Keuzekampová.

Zamilovaný pár oslavoval ukončení australského dobrodružství.

FOTO: Profimedia.cz

Podle Daily Mailu se jednalo o jeden z druhů z čeledi slíďákovitých, jehož kousnutí sice není smrtelné, ale vyžaduje okamžité lékařské ošetření. Jeho jed je totiž velmi silný.

„Na cestách jsme nikdy nebyli osamělí, vždycky nás doprovázeli nějací nečekaní hosté. Viděli jsme spoustu pavouků, hadů i krokodýlů. Jednou nás dokonce naháněl zvědavý emu. Nejprve jsme se báli, po chvíli jsme si však zvykli a každé střetnutí se zvířaty nás fascinovalo. Je to úžasná země,“ uzavřela.