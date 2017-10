Mezi lety 1915 až 1929 byla busta vystavena v newyorském Metropolitním muzeu. Posléze ji koupila filantropka Geraldine Rockefellerová Dodgeová a úředníci radnice mají za to, že sochu instituci darovala spolu s dalšími uměleckými předměty kolem roku 1942. Na radnici pak byla busta vystavena celá desetiletí, záznam o ní se ztratil.

Původ sochy byl odhalen roku 2015, ale kdo je jejím autorem, radnice oznámila až nyní.

Rodinovo autorství potvrdil odborník na moderní sochařství Jerome Le Blay. Událost popisuje jeden z přítomných následovně: "Le Blay přišel k bustě a řekl: Zdravím tě, příteli, tak tady ses celou dobu schovával." Posléze se otočil na svědky a starostu se slovy: "Žili jste s touhle věcí 85 let a nemáte tušení, co to vlastně máte?"

Znalci odhadují cenu busty až na 12 miliónů dolarů (přes 262 miliónů Kč).