Dítě se nacházelo v zapnutém ruksaku, kde bylo zabalené do přikrývek. Podle Daily Mailu byla holčička na světě teprve 12 hodin. Našli ji lidé, kteří v oblasti kolem osmé hodiny večerní uslyšeli pláč. Když holčičku mezi odpadky nalezli, ihned zavolali policii, která ji převezla do nemocnice. Tam jí podali kyslík a poskytli potřebné lékařské ošetření.

„Holčička je v pořádku a těší se dobrému zdraví. Brzy se jí ujme sirotčinec, a poté může začít proces adopce. Už volalo hodně lidí, kteří by si ji rádi vzali pod ochranná křídla. Někteří se na ni dokonce přišli podívat do nemocnice. Vypadá to, že bude mít nakonec skvělý život,“ řekl mluvčí tamní nemocnice Jiralak Jankrajai.

Policisté nyní prověřují okolní bezpečnostní kamery, matku dítěte se jim však prozatím vystopovat nepodařilo. Uvedli, že ať už dítě do odpadkového koše vhodil kdokoli, čeká ho trestní stíhání.