Nyní osmasedmdesátiletý Asgar Patel se do Skotska dostal ve čtyřicátých letech. Důvodem byly nepokoje po rozdělení Indie v roce 1947, kvůli nimž zemi opustilo přes deset miliónů lidí. V té době byl jeho otec bohatým obchodníkem, jemuž záleželo na bezpečí rodiny. Své děti tedy na nějaký čas poslal do Skotska, kde jim nebezpečí nehrozilo.

Jednoho dne se tak čtveřice vystrašených sourozenců objevila ve skotské internátní škole, kde pracovala teta Wildeové. Tu tehdy lidé, kteří sem děti přivedli, požádali, jestli by jim na čas nemohla poskytnout přístřeší. Po čase však postarší žena výchovu čtyř sourozenců přestala zvládat, a tak si šestiletého Asgara s jeho dvanáctiletou sestrou Kuslom vzala pod ochranná křídla matka Wildeové.

Asgar Patel and his sister came to Glasgow as children to escape the violence of India's Partition https://t.co/DUIgoLKLQn pic.twitter.com/sAu3RD0X3y — STV News (@STVNews) 20. srpna 2017

„Nejdříve jsme nechápali, jak někdo může své děti poslat do Skotska. Když si však představíte, jak hrozné věci se tenkrát odehrávaly v Indii a Pákistánu, tak to dává smysl. Kulsom chtěla domů, ale Asgar se do rodiny ihned začlenil a nejraději by s námi zůstal navěky,“ svěřila se Skotka, jež si s chlapcem vybudovala krásný takřka sourozenecký vztah.

Je jedním z nejúspěšnějších podnikatelů v zemi

Po pěti letech však přišel čas, kdy se Asgar musel vrátit zpět domů. „Byli jsme zdrcení, když nás opustil. Vyrůstali jsme jako sourozenci, byla jsem tehdy velmi smutná. Určitou dobu jsme zůstali v kontaktu a posílali si vánoční pohlednice, pak se však naše rodiny přestěhovaly a kontakt jsme ztratili.

Ida Wilde reunited with step-brother Asgar Patel through Facebook https://t.co/Hh8qpVjOIf — Breaking News (@Tech1Share) 10. října 2017

Jak čas plynul, Asgar Patel vybudoval jednu z největších logistických firem v Indii a stal se multimilionářem. Časopis Forbes ho letos dokonce zařadil do stovky nejlepších podnikatelů v zemi. V roce 2013 byl jeho majetek odhadován na 467 miliónů liber (téměř 14 miliard korun).

Narazil na její fotku na Facebooku

Ačkoliv od doby vzájemného odloučení uběhlo už 60 let, Patel pátrání po své britské rodině nikdy nevzdal. „Ukázalo se, že se nás dlouhé roky snažil najít, ale neúspěšně, neboť jsme se odstěhovali z Glasgow,“ přiznala Wildeová, kterou Patel po neuvěřitelně dlouhé době kontaktoval přes Facebook. Podle Daily Mailu ji poznal na jedné z rodinných svatebních fotografií. Když se dozvěděl, že je to skutečně ona, ihned zorganizoval setkání.

Ida Wilde first met Asgar Patel when her family adopted him after India's Partition. They lost touch for six decades https://t.co/DUIgoLKLQn pic.twitter.com/kot5QVr8XH — STV News (@STVNews) 20. srpna 2017

Ve Skotsku ji navštívil během srpna. „Tehdy jsem se rozloučila s malým chlapcem a nyní jsem se potkala s úspěšným multimilionářem. Bylo to neskutečné,“ popsala žena. „Nemohla jsem tomu uvěřit, je to stále velmi milý člověk. Jsem nesmírně šťastná, že ho mám zpět ve svém životě,“ uzavřela.