Útěk muže se ale brzy změnil v boj o život. To, co mohlo vypadat jako kaskadérské představení, byly ve skutečnosti zoufalé pokusy muže udržet se naživu. Za pomoci místních hasičů se pak muž dokázal dostat zpět do budovy. Následně byl policisty zadržen.

Deník China Daily uvedl, že je obrovské štěstí, že amatérský provazochodec nedošel úhony. Během svého hloupého útěku bez placení se totiž několikrát nebezpečně zhoupl blízko drátů vysokého napětí. Jak vysoký byl jeho účet za pokoj, že ho donutil k tak hazardnímu kousku, deník neuvedl.