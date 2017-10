Znojemská radnice měla mimo jiné sdělit, zda mají „UFO“ jednotku, jak mají vyřešeno tlumočení z mimozemského jazyka do češtiny. „Žádám Vás o sdělení počtu osob (lidí, ne mimozemských tvorů), které mají v rámci Vašeho území trvalý pobyt,“ táže se zvědavý zájemce.

Dodal i další dotazy – zda ve správním řízení již řešili urážky od reprezentanta mimozemské civilizace a zda radary na měření rychlosti zachycují i vzdušný provoz. Pisatel uvedl, že v jednom z deseti míst, kam údajně na základě důvěryhodných informací o výskytu mimozemské civilizace své dotazy poslal, mimozemské civilizace pravidelně pořádají hasičský bál.

Úřad se s dotazy se ctí vypořádal. Zařízení, které mělo mít co do činění s mimozemskou civilizací, tu prý bylo v letech 1642 až 1760. Zachytil je tvůrce bleskosvodu Prokop Diviš a popsal je ve spisu Vivat Salutatio, ten se ovšem do dnešních dnů nedochoval. „UFO“ jednotku na úřadu nemají. Proč? Ministerstvo vnitra na chod této jistě velmi užitečné odborné agendy nedává žádné peníze.

Mezigalaktická pošta nefunguje

„Poslední radar, o kterém se v našem městě hovořilo, měl být v Brdech. Město v současné době nevlastní žádný radar na měření rychlosti, tudíž neměří rychlost ani ve vzduchu,“ napsal zvědavci za úřad Marek Štěpaník.

Botičky, na které se tazatel rovněž ptal, instalují strážníci na auta, nikoliv na levitující objekty. Mimo jiné i proto, že dosud nefunguje mezigalaktická pošta a zásilka s oznámením přestupku by byla nedoručitelná, stejně by dopadlo vymáhání pokuty.

Na hasičský bál se má tazatel přijít podívat. Jen mu doporučují vyvarovat se levitace a auto odstavit na místě k tomu určeném. Porušení těchto rad by mohlo vést k nasazení botičky na auto a levitace by mohla skončit odvozem na záchytku.