Soutěže se zúčastnilo přibližně 5000 lidí. Nejvýše položenou saunu ve Finsku s úchvatným výhledem, kterou připravila jedna z finských stavebních společností, si však nakonec dopřálo jenom 300 šťastlivců.

Odměnou jim byl výhled ze 120 metrů, tedy stejné výšky, ve které se bude nacházet i plánovaná sauna, jež by měla být zhotovena v rezidenční výškové budově nového městského centra s názvem REDI.

„Myslím, že to byl zážitek, který se mi poštěstí jednou za život. Velmi jsem si to užila, bylo to vzrušující,“ řekla jedna z výherkyň Katri Schulzeová.

Sauna, kterou do výšin dopravoval jeřáb, pojmula najedenkrát maximálně tři osoby. Soutěž byla součástí série událostí, které mají poskytnout lepší náhled na to, co se ve městě chystá.