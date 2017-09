Proti kontroverzní akci vystupuje řada ochránců zvířat. Soutěž však v červenci nebyla přerušena kvůli nim, ale kvůli incidentu, při němž jeden z buvolů usmrtil člověka. Po zpřísnění bezpečnostních podmínek, byla soutěž opět povolena a ve čtvrtek se uskutečnilo finále.

„Bylo by těžké tuhle soutěž zrušit úplně,“ sdělil agentuře AP jeden z místních obyvatel jménem Pham Diep. „Jsem hrdý na tuto akci a doufám, že bude pokračovat dál. Mnoho lidí s tím nesouhlasí, protože si myslí, že je to násilné, ale já si myslím, že to je zkrátka život,“ uvedl Pham Diep.

Patnáctka buvolů, která své zápasy prohrála, byla ještě ten den poražena na maso. Vítěz celého klání však přežil své druhy o jediný den. V pátek byl podle tradic slavnostně obětován. Bezprostředně po turnaji se o své dojmy podělil majitel vítězného zvířete. „Jsem velice smutný, že můj buvol zítra zemře. Cítím, že ztrácím něco velice blízkého. Ale je to tradice, která trvá po generace. Nemám na výběr,“ uvedl Luu Dinh Toi.

Na delší dobu byly zápasy přerušeny pouze během vietnamské války a na konci osmdesátých let byl býčí turnaj znovu obnoven. I přes protesty ochránců nic nenasvědčuje tomu, že by byl turnaj v nejbližší době zrušen.