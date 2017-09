Doris byla osvobozena poté, co soudkyně zamítla její poslední obvinění z údajné krádeže zboží z lékárny a obchodů s elektronikou a potravinami v hodnotě necelých dvou tisíc korun. „Neměli jsme dostatek důkazů, je volná,“ řekla listu The Atlanta Journal-Constitution soudkyně Marissa Goldbergová.

Doris Payneová si své tresty odpykávala hned v několika věznicích.

FOTO: Profimedia.cz

Loupež se měla odehrát během července v jednom z obchodních domů ve městě Chamblee, kde byla policií zadržena. Doris ale byla v podmínce poté, co si za krádež náhrdelníku v loňském roce odseděla 120 dní v domácím vězení. Kromě toho tehdy dostala zákaz nakupovat v jakémkoliv obchodním areálu v okresu DeKalb County.

Stařenka je svými loupežemi proslulá. Za svůj život údajně ukradla šperky v celkové hodnotě přes 43 miliónů korun a tresty si odpykávala ve věznicích v Coloradu, Kalifornii a Nevadě. Nejdelší čas, který ve vězení strávila, činil pět let.

Američanka byla svými krádežemi nechvalně proslulá.

FOTO: Profimedia.cz

Při krádežích měla osobitý styl, hezky se oblékala a prodavače v luxusních prodejnách se snažila okouzlit. Mezitím však házela drahé zboží do hlubokých kapes, které měla v šatech našité. Během své „zlodějské kariéry” použila 32 falešných jmen, 11 čísel sociálního zabezpečení a 10 dat narození. S krádežemi začala, když jí bylo něco přes dvacet let. Její život zachytil dokumentární film s názvem The Life and Crimes of Doris Payne.