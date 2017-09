Brownová, která byla nejstarším člověkem světa od dubnového úmrtí Italky Emmy Moranové, si získala pozornost celé země, když ji navštívili političtí i duchovní vůdci Jamajky. [celá zpráva]

Brownová podle lékařů v posledním týdnu trpěla zdravotními obtížemi, byla dehydrovaná a měla nepravidelný tep. Podle místního listu The Gleaner se její rodina přela, zda se Brownové dostává kvalitní zdravotní péče. Když za ní příbuzní přišli v pátek do nemocnice, lékaři jim oznámili smutnou zprávu.

Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.



Rest In Peace Mrs Mosse-Brown#worldsoldestperson pic.twitter.com/p9fYNDV9vM