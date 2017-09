Podle odborníků pochází meč z období mezi lety 850 a 950 našeho letopočtu. Za to, že je tak nebývale zachovalý, může podle společnosti Secrets of the Ice (Tajemství ledu), která se zabývá archeologií v ledovcích a na území, kde se ledovce nacházely, fakt, že meč byl po většinu doby v chladném, ale suchém prostředí.

O tom, jak se meč mezi kameny, kde byl nalezen, dostal, už vědci mohou jen spekulovat. Není příliš pravděpodobné, že by tehdejší bojovník meč ztratil, píše na svých stránkách společnost Secrets of the Ice. Díky kořistění a čilému obchodu s Franskou říší byl meč coby součást výzbroje relativně často k vidění, přesto šlo o velmi drahou záležitost. Žádný z Vikingů by asi jen tak svou zbraň za sebou nenechal.

Zahynul zřejmě v blizardu



V úvahu připadá varianta, že byl v místech nálezu někdo pohřben. Členové společnosti se vypravili společně s Aambakkovými na místo nálezu a celé ho pečlivě prohledali. V okolí však po kosterních pozůstatcích a zejména dalších předmětech, které by svědčily o přítomnosti hrobu, nebylo ani památky. Jako nejpravděpodobnější se tak jeví teorie, podle které válečník zemřel během blizardu.

Je škoda, poznamenávají členové společnosti, že válečník nezemřel o několik set metrů dál. Tam se totiž stále nacházejí ledové plotny a Norsko by tak mohlo získat svého prvního Ötziho, stojí na stránkách společnosti v narážce na přirozenou lidskou mumii nalezenou v Ötzalských Alpách. Unikátní nález je nyní v péči pracovníků Opplandského ledovcového programu, které čeká ještě spousta práce, než bude moci být meč vystaven v některém z muzeí.