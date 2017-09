Letecká společnost Air New Zealand potvrdila, že stroj mířící do Wellingtonu se vrátil zpět do Aucklandu, odkud vzlétl, protože do něj krátce po startu udeřil blesk. Podle aerolinek se jednalo o preventivní opatření.

Cestující popsali úder blesku jako noční můru. „Když blesk udeřil do letadla, všichni začali křičet. Ostré světlo prostoupilo celým letadlem,“ popsal jeden z cestujících. Aerolinky všem pasažérům nabídly pozdější lety.

#NZ433 from Auckland to Wellington was forced to return to Auckland on Sunday afternoon. https://t.co/Rkw0FRlS8j — Travel and Transport (@tandtalerts) 11. září 2017

Než se letadlo začne znovu využívat, musí se podrobit patřičným technickým kontrolám. „Údery bleskem nejsou neobvyklé, při výrobě letadel se s tím počítá,“ řekla mluvčí letecké společnosti Air New Zealand.