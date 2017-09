Kočka se pravděpodobně chtěla jen na chvíli ukrýt a odpočinout si, našla si tedy pohodlné místo kousek nad kolem. Jenže už nemohla najít cestu ven a nejspíš byla i vystrašená, když se autobus rozjel. Několikrát proto projela trasu mezi jihoanglickým městem Torquay a Birminghamem.

Teprve po nějaké době řidič zaregistroval zvuky, které ovšem považoval za závadu brzd. Rozhodl se neriskovat, vozidlo odstavil a přivolal technika. Mechanik byl sám překvapen, když pod autobusem nalezl živou kočku. Otázal se řidiče, zda patří jemu. Do záchranné akce se připojili i další lidé, kteří začali shánět nějakou krabici, do které by vyděšené zvíře schovali.

„Kolegyně mi řekla, že pod nějakým autobusem našli kotě. Hned jsem se ptala, jestli je pořád živé a zda je v pořádku,“ řekla pro agenturu Caters News Lucy Withingová, která pracuje nedaleko parkoviště, kde autobus zastavil. „Vyběhly jsme ven k autobusu, hned jsem se pod něj podívala a spatřila, jak na mě to bezmocné kotě vyděšeně kouká a hledá cestu ven,“ dodala.

Řidič i mechanik byli rádi, že se malé stopařce nic nestalo. Kotě pojmenovali Štístko, podle krabice, do které ho uložili. Ta na sobě totiž měla nápis Lucky Cat — pocházela z obchodu s japonskými kočkami maneki-neko, soškami, které mají přinášet štěstí.