Policie uvedla, že Carlottu Magnovou zadržela kolem jedenácté hodiny večer. Vozidlo, které řídila, mělo údajně ukradenou poznávací značku a nebylo registrované. Strážníkům se po zastavení snažila utéct, ti ji však dohnali.

Když ji vyzvali k prokázání totožnosti, uvedla falešné jméno. Následně zjistili, že má platný zákaz řízení. Po prohledání vozidla se policisté nestačili divit. Nalezli 165 průkazů totožnosti, včetně řidičských průkazů, platebních, zdravotních a dárkových karet či členstvích v posilovnách.

Carlotta Magno charged with fraud & identity theft ➔ police found '165 credit cards & drivers' licenses' in her car https://t.co/Q4xebkWtnL