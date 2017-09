Zpravodajský server Northern Territory News oznámil, že se událost stala během závodů Red CentreNATS. Jeden z automobilů zrovna předváděl tzv. burnout, tedy protáčení zadních či předních kol takovým způsobem, že se pálí pneumatiky.

Jedná se o disciplínu oblíbenou zejména v Austrálii, při níž je přítomný mohutný kouř a silný zápach spálených gum. Čas od času se však stane, že se pneumatiky vznítí a kouř vystřídají plameny.

Two people have been airlifted from Alice Springs to Adelaide after suffering serious burns at a car festival. @ElspethHussey7 #7News pic.twitter.com/kLCplWYSOI