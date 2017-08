Roseová netrpěla žádnými příznaky. Zrovna si v zaměstnání odskočila na toaletu, když náhle zkolabovala. „Mé vidění se rázem rozostřilo, přestala jsem slyšet a pak jsem spadla z toalety. Někdo to naštěstí postřehl, přelezl přes uzamčené dveře a zavolal záchranku.“

Ačkoli to tehdy Leola nevěděla, v mozkové tepně se jí utvořilo aneurysma (rozšíření tepny), které v době zhroucení prasklo. Po cestě do nemocnice upadla do bezvědomí.

Během následné operace jí chirurgové museli odstranit část lebky a sepnout tepnu, aby zastavili krvácení. Byl to velmi riskantní postup. Rodičům Leoly tehdy řekli, aby se s ní rozloučili. Mladá žena se však s nepřízní osudu poprala a přežila, ačkoliv se znovu musela učit základním lidským činnostem.

„Bylo to zničující. Nemohla jsem to pochopit. Když mě fyzioterapeuti učili znovu chodit, přišlo mi to strašně divné, nedokážu to popsat. Rozhodně to byla jedna z největších fyzických výzev v životě. Za poslední roky jsem se o sobě hodně naučila. O svých limitech, o tom, čeho jsem schopná a co dokážu překonat,“ řekla Leola pro australský server 9Honey.

Změnila způsob myšlení, nikdy nebyla šťastnější

„Dřív jsem bývala strašně negativní, dnes se snažím smýšlet pozitivně. Pokud vám můžu něco poradit, hodláte-li se něco udělat, nečekejte na speciální příležitost, ale udělejte to hned. Věřte, že můžete změnit svůj osud. Sama jsem požila peklo, ale všechno se děje z nějakého důvodu. I když neslyším na jedno ucho, koktám, když jsem nervózní, mám špatnou krátkodobou paměť a nedokážu zvládat emoce, jsem naživu a nikdy jsem nebyla šťastnější,“ uzavřela na svých webových stránkách.