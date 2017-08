„Lachtánka pouštíme do velkého bazénku vždy od 12. do 13. hodiny. Víceméně se již s vodou seznámil, plave krásně, sám a potápí se. Návštěvníci ho mohou vidět přes skleněné stěny v bazénu – ti ho obzvlášť zajímají, protože je to pro něj úplná novinka,“ řekl Novinkám vrchní chovatel Zoo Praha Jakub Mezei a dodal, že v nejbližší chvíli bude moci sameček do velkého bazénu spolu s ostatními lachtany.

I přesto, že malý lachtan roste „jako z vody“, jeho hravost ho stále neopustila. Jeho nejoblíbenější hračkou je plyšový oslík a basketbalový míč, se kterým si dokáže hrát hodiny, ale protože život není jen zábava, nýbrž i tvrdá práce, čekají na pražské mládě hodiny naučných lekcí.

„Budeme začínat s povely poslušnosti – stejně jako u psů –, a to 'ke mně', 'na místo', 'zůstaň' a 'do vody'. Následně začneme s veterinární prohlídkou, protože přece jenom jsou to šelmy příbuzné medvědům a je moc pěkné s nimi vycházet pěkně v klidu,” řekl Mezei.

Mládě prozatím čeká na své jméno, které dostane 28. září, a to během oslav 86. výročí založení zahrady. Při této příležitosti bude i pokřtěno.