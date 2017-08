Unalaska leží ve stejnojmenné zátoce a je hlavním městem Aleutských ostrovů, souostroví táhnoucího se jihovýchodně od aljašské pevniny. Bydlí zde něco málo přes 4300 obyvatel a ti svůj životní prostor musejí sdílet s více než 600 orly.

A ač jsou na dravce patřičně hrdí, soužití představuje řadu problémů. Pro orly je Unalaska skvělým místem k životu. Nachází se zde totiž největší rybářský přístav na světě Dutch Harbor a desítky tisíc ryb, které denně rybářské lodě přivážejí, jsou pro dravce ideální potravou.

Pozor na orlí hnízdo, varují cedule



Orel bělohlavý většinou hnízdí v korunách vysokých stromů, těch ale v okolí Unalasky moc není, a proto se orli usídlují na střechách domů nebo na vrcholcích sloupů elektrického vedení.

Pokud se tedy budete někdy procházet ulicemi Unalasky, musíte být velice opatrní. Kromě exkrementů, které mají poněkud větší objem než ty holubí, je samozřejmě problémem samotná orlí povaha. Když vás otravuje holub, lehce ho zaplašíte, s velkým dravcem si tak snadno neporadíte. V době, kdy vychovávají mladé, jsou navíc ptáci mimořádně agresivní.

„Každoročně rozmisťujeme na nebezpečných místech cedule, které lidi informují o tom, že v blízkosti hnízdí orli,“ sdělila serveru Alaska Public Media zástupkyně policejního náčelníka Jennifer Shockleyová.

Hnízda si prostě nevšimnete



Přesto dojde za sezónu k šesti až deseti případům napadení, kdy lidé musí vyhledat lékařskou pomoc. Důvodem není ani tak to, že by lidé výstrahu ignorovali, jako spíš fakt, že orlích hnízd je hodně a některých si prostě nikdo nevšimne až do okamžiku, kdy zaútočí zuřivý orel.

„Měli jsme také několik případů, kdy jsme museli vyjet na dětské hřiště v městském parku a orly odehnat. Uvnitř prolézaček byly děti, které se bály vylézt,“ dodala Shockleyová.

Jedním z nejnebezpečnějších míst ve městě je místní pošta. V jejím okolí je několik orlích hnízd a prosté hození do schránky se může stát děsivou noční můrou, na jejímž konci je sešívání tržných ran po zobáku a drápech.