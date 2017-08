Bezpečnostní kamery zachytily 2. srpna želvu, jak prochází turnikety a míří pryč ze zoo. Zaměstnanci začali okamžitě zvíře hledat. „Nehrozí jí smrt, žrát bude trávu. Všichni o ní ale máme veliký strach,“ sdělil jeden z nich, Jamane Jošimi, agentuře AFP.

Hledání nepřineslo kýžený výsledek, a tak zoo vypsala odměnu pro toho, kdo zatoulanou Abuh najde. Sázka na odměnu se nakonec vyplatila. Do okolí se sjela řada hledačů a jeden z nich toto úterý želvu našel schovanou v křoví necelých 140 metrů od zoologické zahrady.

I díky svým útěkům se želva stala mediální hvězdou.

FOTO: AFP photo/Shibukawa animal park, Profimedia.cz

„Jsme neskutečně šťastní, že je v pořádku,“ svěřil se svými pocity Jamane. Abuh je miláčkem návštěvníků i zaměstnanců japonské zoo. Je jí 35 let, váží 55 kilogramů a díky své krotké povaze není uzavřena ve výběhu, ale smí se během otvírací doby procházet volně po zoo.

To se ale možná změní, Abuh totiž utekla již podruhé během dvou měsíců. Při útěku 21. července strávila želva mimo zoo podstatně kratší dobu, zato se ale dostala ještě o deset metrů dál. „Přijmeme opatření, aby se to už neopakovalo,“ slíbil Jamane, aniž by dodal, zda to pro Abuh bude znamenat permanentní pobyt ve výběhu.