Ruský vůdce je majitelem černého pásku v judu a také spoluautorem několika knih pojednávajících o tomto sportu. Rovněž si zahrál v instruktážním videu s příznačným názvem „Let’s Learn Judo with Vladimir Putin” (Naučte se Judo s Vladimirem Putinem). Dle zmíněných faktů by se mohlo zdát, že čtyřiašedesátiletý ruský prezident je muž, s kterým by chtěl jen málokdo poměřit své síly.

Přesto se našel někdo, kdo schopnosti Putina výrazně zpochybňuje. Redaktor národního bezpečnostního blogu Lawfare Benjamin Wittes, který je také velkým nadšencem bojových umění, označil Putinovo počínání za podvod a vyzval ruského vůdce k boji na jakémkoliv místě, kde Putin nebude mít pravomoc jej zatknout.

Připomněl svou výzvu



Wittes podal výzvu na podzim roku 2015, kdy byl Lawfare stále relativně malým blogem. Téměř dva roky poté Lawfare získal popularitu zejména články o vyšetřování ruského zasahování do amerických prezidentských voleb roku 2016 a nekompromisními komentáři na adresu Donalda Trumpa. Nyní Wittes svoji výzvu připomněl.

Sedmačtyřicetiletý Wittes je držitelem černého pásku v taekwondu a aikidu. Většina videí, kde Putin předvádí své umění v judu, je podle něj zinscenovaná. Tvrdí, že oponenti ruského vůdce padají k zemi až příliš snadno.

„Alespoň ve videích, která jsem viděl, se nevyskytují žádné útoky na Putina. Nevidím žádný důkaz, kde by se jeho oponenti snažili být lepší než on. Na videích prezentuje svoji mužnost, přitom se jedná o demonstraci toho, co Japonci nazývají „ukemi“ (defenzivní pády),“ napsal na Lawfare Wittes.

Lepší než Chuck Norris

V uplynulých letech získal Putin v oblasti bojových umění řadu ocenění. S jeho schopnostmi se však příliš neslučovala. V roce 2014 mu mezinárodní organizace karate udělila černý pásek osmého stupně za podporu karate v Rusku. O rok dříve byl po návštěvě Jižní Koreje Světovou federací taekwonda jmenován velmistrem taekwonda, i když tento sport nevykonává.

Britský Independent v té době poznamenal, že se v bojovém umění nyní řadí výše než mistr bojových umění a akční filmová hvězda Chuck Norris.